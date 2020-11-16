Ефект від карантину вихідного дня буде через 2-3 тижня - Шмигаль

Протиепідемічні заходи не дають негайного результату

Протиепідемічні заходи не дають негайного результату

Фото: з відкритих джерел

В уряді очікують ефект від введеного раніше карантину вихідного дня тільки через 2-3 тижні, оскільки будь-які протиепідемічні заходи не дають негайного результату.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-наради з мерами міст, передає RegioNews.

В уряді зараз шукають шляхи, які дозволять пригальмувати процес зростання кількості хворих COVID-19: від адаптивного карантину до вдосконалення карантину вихідного дня.

Для нас це один із виходів, коли на вихідних люди перебувають удома і не створюють великий потік та скупчення. Великі заробітки галузей саме у суботу та неділю якраз є доведенням факту, що величезні потоки людей рухаються в галузь харчування та розваг", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що карантин вихідного дня дає змогу перерозподілити попит із вихідних на п’ять робочих днів, зменшивши потоки людей та перетин різних соціальних груп.

За його словами, уряд зараз зосереджений на комунікації з галузями, щоб випрацювати механізми компенсації втрат. Також паралельно працює над збільшенням кількості ліжок, над постачанням кисню, щоб дати медикам більше інструментів лікувати хворих.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.