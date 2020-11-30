В Україні не будуть продовжувати карантин вихідного дня - Степанов

У МОЗ стверджують, що він допоміг знизити динаміку поширення COVID-19

У МОЗ стверджують, що він допоміг знизити динаміку поширення COVID-19

Фото: із відкритих джерел

Міністерство охорони здоров’я не має наміру далі продовжувати карантин вихідного дня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає RegioNews.

Він також розповів, що остаточні результати карантину вихідного дня стануть відомі вже наступного тижня.

У нас інкубаційний період становить від 14 до 21 дня. В середині цього тижня ми будемо в змозі дати попередні результати карантину вихідного дня. Але нагадаю, що перші вихідні пройшли, коли практично не дотримувалися карантину вихідного дня", - сказав Степанов.

На запитання, чи будуть продовжувати карантин вихідного дня, Степанов відповів: "Не думаю, що ми будемо подавати таку пропозицію".

За його словами, тенденцію до зменшення динаміки зараження коронавірусом в Україні вже видно.

Нагадаємо, в Україні збільшився тижневий показник нових випадків COVID-19 і госпіталізацій - Степанов.