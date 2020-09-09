Студентам з окупованих територій дозволили не проходити самоізоляцію

Норма поширюється також на осіб, які їх супроводжують

Норма поширюється також на осіб, які їх супроводжують

Фото: flickr

Студенти, які приїжджають із окупованих територій на навчання, можуть не проходити 14-денну самоізоляцію.

Відповідне рішення прийняли на засідання Кабміну 9 вересня, передає RegioNews.

Згідно із урядовою постановою, вони також зможуть розпочати навчання без тестування на COVID-19.

Пропозицію озвучив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський.

Даним проектом постанови передбачається, що молоді люди, які прямують із тимчасово окупованих територій, можуть приступити до навчального процесу без самоізоляції чи обов’язкового тестування. Також ця норма поширюється на осіб, які їх супроводжують”, - сказав Землинський.

Рішення було ухвалене із доопрацюванням в одноденний термін.

Нагадаємо, школи і класи Києва масово переходять на дистанційне навчання через коронавірус, на карантин також закрили 4 дитячих садки столиці.