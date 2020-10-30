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30 жовтня 2020, 09:49 10

Від коронавірусу помер мер Новгород-Сіверського Олег Бондаренко

30 жовтня 2020, 09:49 10
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Його мали переобрати на другий термін під час місцевих виборів 25 жовтня
Його мали переобрати на другий термін під час місцевих виборів 25 жовтня
Фото: УНИАН
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Міський голова міста Новгород-Сіверський, що у Чернігівській області, Олег Бондаренко помер у віці 47 років від COVID-19. 

Як передає RegioNews, про це у Facebook написав народний депутат від "Слуги народу" Максим Зуєв.

Пішов з життя Олег Бондаренко, мер Новгород-Сіверського. Ковід. Щирі співчуття рідним і близьким", - повідомив він.

Олегу Бондаренко було 47 років. З березня 2014-го по листопад 2015-го був головою райради в Новгород-Сіверському. 18 листопада 2015-го став мером міста.

У ЗМІ повідомляли, що згідно із паралельним підрахунком голосів, Олега Бондаренка мали переобрати на другий термін під час місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня.

За інформацією "Суспільного", мера госпіталізували в ніч на середу, 28 жовтня, у важкому стані. Він був на кисневій терапії, пізніше його підключили до апарату ШВЛ, 80% легень було уражено.

Нагадаємо, чинний мер Борисполя і лідер виборчих перегонів Анатолій Федорчук помер від COVID-19 до оголошення результатів виборів.

Також повідомлялось, що у Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери Анатолія Федорчука.

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