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31 грудня 2020, 20:28 5

Які карантинні обмеження діють в Україні в новорічну ніч. Повний список

31 грудня 2020, 20:28 5
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В ніч з 2020 на 2021 рік діють ті ж обмеження, які запроваджені з 19 грудня
В ніч з 2020 на 2021 рік діють ті ж обмеження, які запроваджені з 19 грудня
Фото з відкритих джерел
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У новорічну ніч в Україні розпочнеться 296-й день карантину, який у зв'язку з епідемією Covid-19, Кабмін ввів з 12 матра 2020 року і продовжив до 28 лютого 2021 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Українські новини.

До 28 лютого будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.

Це заборона на: проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та в присутності відвідувачів; проведення у розважальних закладах та в кафе/ресторанах святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій; прийом відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях і т. д., якщо в залах присутні більше однієї людини на 10 кв. метрів; робота громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки і замовлень на винос).

Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.

В храмах і церквах забороняється знаходження більш однієї людини на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі не можна збирати натовпи прихожан (дозволяється тільки за умови дистанції 1,5 метра між присутніми).

Але робота ресторанів і кафе буде дозволена до ранку в новорічну ніч!

А вже з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня будуть обмежені робота громадського харчування та проведення масових заходів, навіть різдвяні ярмарки будуть закриті. Заняття спортом - тільки на вулиці, спортивні заходи - тільки професійні і без глядачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ дали рекомендації, як святкувати Новий рік і Різдво під час пандемії.

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