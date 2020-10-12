Закарпаття просить Кабмін виділити 39 млн на кисень для лікарень

Зараз в області хворих на COVID-19 приймають 16 медзакладів першої та другої хвилі

Зараз в області хворих на COVID-19 приймають 16 медзакладів першої та другої хвилі

Фото: flickr

Керівництво Закарпатської ОДА просить Кабінет міністрів виділити додаткові 39 мільйонів гривень для забезпечення лікарень стаціонарним киснем.

Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба, передає RegioNews. За його словами, необхідно забезпечити додатково 16 закладів охорони здоров’я області, які приймають хворих на COVID-19. Керівництво Закарпатської обласної державної адміністрації звернулося до Міністерства охорони здоров’я та Кабінету Міністрів України щодо виділення додаткових 39 млн грн для забезпечення стаціонарним киснем усіх тих 16 закладів охорони здоров’я області”, - зазначив Коцюба. Станом на кінець минулого тижня заповненість ліжок в області становила 40%. Нагадаємо, Кернес почуває себе погано і до виборів не повернеться, - глава Харківської ОДА Кучер.

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