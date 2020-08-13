Коронавірусом в парламенті захворів ще один "слуга народу"
COVID-19 підтвердили у нардепа Романа Грищука і його дружини
COVID-19 підтвердили у нардепа Романа Грищука і його дружини
Наявність коронавірусної інфекції підтвердилося у ще одного з депутатів українського парламенту. Позитивний результат дав ПЛР-текст Роману Грищука.
Як передає Regionews, про це повідомила дружина нардепа Ганна Гресь.
За її словами, вони разом з чоловіком заразилися коронавірусною інфекцією.
Біда не приходить одна. З ночі у мене була температура 37,7 і ломота в тілі. Вранці зробили тест ПЛР. Два позитивних. У нас з Грищук Рома covid", - написала дружина нардепа.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.
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