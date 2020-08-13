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13 серпня 2020, 09:06 2

Коронавірусом в парламенті захворів ще один "слуга народу"

13 серпня 2020, 09:06 2
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COVID-19 підтвердили у нардепа Романа Грищука і його дружини
COVID-19 підтвердили у нардепа Романа Грищука і його дружини
Фото: з відкритих джерел
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Наявність коронавірусної інфекції підтвердилося у ще одного з депутатів українського парламенту. Позитивний результат дав ПЛР-текст Роману Грищука.

Як передає Regionews, про це повідомила дружина нардепа Ганна Гресь.

За її словами, вони разом з чоловіком заразилися коронавірусною інфекцією.

Біда не приходить одна. З ночі у мене була температура 37,7 і ломота в тілі. Вранці зробили тест ПЛР. Два позитивних. У нас з Грищук Рома covid", - написала дружина нардепа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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