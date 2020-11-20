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20 листопада 2020, 11:29 509

За відсутність маски почнуть штрафувати вже завтра, закон набув чинності

20 листопада 2020, 11:29 509
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Документ набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування
Документ набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування
Фото: flickr
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З завтрашнього дня, 21 листопада в Україні громадян почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Це передбачає закон, який сьогодні, 20 листопада, був опублікований у газеті Верховної Ради "Голос України".

Згідно із нововведеннями, громадян будуть штрафувати за перебування у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту.

Це можуть бути респіратори або захисні маски, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлені самостійно.

Розмір штрафу складе від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Також завтра в Україні буде діяти карантин вихідного дня. Він діятиме з суботи по неділю. Будуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, транспорт та АЗС.

Нагадаємо, Раду просять запровадити штрафи за відсутність масок, глава МОЗ попросив депутатів прийняти відповідний закон.

10 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про штрафи за відсутність масок у громадських місцях.

коронавірус карантин закон штраф маски
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