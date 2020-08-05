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05 серпня 2020, 14:28 4

Шмигаль планує провести нараду з мерами міст щодо карантину

05 серпня 2020, 14:28 4
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Він закликав місцеву владу поставитись з розумінням до карантинних рішень Кабінету міністрів
Він закликав місцеву владу поставитись з розумінням до карантинних рішень Кабінету міністрів
Фото: Кабмін
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує організувати селекторну нараду з мерами міст для обговорення всіх проблемних питаннь карантину.

Про це він повідомив під час засідання уряду, передає RegioNews.

Я попрошу і міністра охорони здоров'я, і міністра регіонального розвитку, і міністра Кабінету міністрів організувати селекторну нараду з мерами міст, де ми можемо обговорити, зняти всі проблемні питання для того, щоб мери також розуміли повністю, як працює ця система захисту здоров'я наших громадян", - заявив прем’єр-міністр.

Він додав, що Україну поділили на зони, щоб не вводити карантин по всій її території, і суб'єктивний людський фактор по внесенню міст у відповідні зони карантину виключений.

Надзвичайно важливо сьогодні комунікувати з керівниками районів, міст обласного значення. Дуже важливо, що поділ на кольори має над собою дуже чіткі параметри", - сказав він.

Глава Уряду наголосив, що прирости і кількість захворілих, а також спроможність медичної системи витримувати ці навантаження, вираховує затверджена математична модель.

Нагадаємо, 1 серпня міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.

Наступного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні заходи і не має на це повноважень.

Згодом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що мери міст будуть нести відповідальніть за кожного померлого від COVID-19.

Деніс Шмигаль Кабмін карантин мер Нарада
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