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02 серпня 2020, 12:08 3

МОЗ оприлюднило показники летальності від коронавірусу

02 серпня 2020, 12:08 3
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Найвищий рівень летальності серед усіх регіонів - у Кіровоградській області
Найвищий рівень летальності серед усіх регіонів - у Кіровоградській області
Фото з відкритих джерел
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Загальній показник летальності від Covid-19 по Україні складає 2,4%.

Про це пише Regionews з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров’я України.

Найвищий рівень летальності серед усіх регіонів - у Кіровоградській області. Слідом йдуть Черкащина та Закарпаття.

Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили понад 1100 нових випадків COVID-19.

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