МОЗ оприлюднило показники летальності від коронавірусу
Найвищий рівень летальності серед усіх регіонів - у Кіровоградській області
Найвищий рівень летальності серед усіх регіонів - у Кіровоградській області
Загальній показник летальності від Covid-19 по Україні складає 2,4%.
Про це пише Regionews з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров’я України.
Найвищий рівень летальності серед усіх регіонів - у Кіровоградській області. Слідом йдуть Черкащина та Закарпаття.
Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили понад 1100 нових випадків COVID-19.
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