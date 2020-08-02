МОЗ оприлюднило показники летальності від коронавірусу

Найвищий рівень летальності серед усіх регіонів - у Кіровоградській області

Найвищий рівень летальності серед усіх регіонів - у Кіровоградській області

Фото з відкритих джерел

Загальній показник летальності від Covid-19 по Україні складає 2,4%.

Про це пише Regionews з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров’я України.

Найвищий рівень летальності серед усіх регіонів - у Кіровоградській області. Слідом йдуть Черкащина та Закарпаття.

Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили понад 1100 нових випадків COVID-19.

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