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25 листопада 2020, 10:59 11

Українці зможуть по-новому викликати "швидку" через підозру COVID-19

25 листопада 2020, 10:59 11
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Цей сервіс вводять від завтра
Цей сервіс вводять від завтра
Рixabay
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У Міністерстві охорони здоров'я України анонсували введення нового способу виклику карети швидкої допомоги для заражених коронавірусом. Цей сервіс вводять від завтра.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу, пише RegioNews.

За його словами, це пришвидшить можливість зараженого отримати відповідну допомогу.

"Від завтра ми запускаємо у тестовому режимі, потім перейдемо на постійну основу, таку функцію, щоб людина могла замовити виклик мобільної бригади в контакт-центрі", - зазначив він.

Степанов пояснив, що для цього з'єднали всі заклади охорони здоров'я, разом з місцевою владою визначили відповідальних осіб.

Нагадаємо, що МОЗ зможе користуватися вертольотами МВС для транспортування хворих і термінових трансплантацій.

Україна швидка допомога МОЗ медики лікарні
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