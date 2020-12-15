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15 грудня 2020, 16:20 148

8 із 10 осіб, які прибувають із окупованої Луганщини, хворі COVID-19 — голова ОДА

15 грудня 2020, 16:20 148
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У більшості випадків вони порушують самоізоляцію
У більшості випадків вони порушують самоізоляцію
Фото: Facebook
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Із 10 осіб, які перетинають лінію розмежування на КПВВ із окупованих районів Луганської області, у 7-8 людей виявляють COVID-19.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай під час пресконференції в Краматорську, передає RegioNews.

Конкретні цифри. На непідконтрольній території же "немає ковіду", там же "пневмонія" у них і все: "ковіду немає", як, власне, і лікування. Із 10 людей, які переходять на нашу територію, 7-8 позитивні", - сказав Гайдай.

За його словами, мешканці окупованих районів при переході контрольного пункту в'їзду-виїзду не хочуть перебувати на самоізоляції упродовж 14 днів.

А також, як стверджує голова ОДА, незважаючи на отриманий позитивний тест на COVID-19, вони "продовжують ходити по інстанціях".

Нагадаємо, раніше в Офісі омбудсмена Людмили Денісової заявляли, що ситуація з поширенням коронавірусу на окупованих територіях критична.

ОРДЛО коронавірус КПВВ тести самоізоляція ОДА Луганська область
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