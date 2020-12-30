Коронавірус не відступає, за добу майже 8 тисяч нових випадків

Найвищі показники захворюваності, як і раніше, спостерігаються у Києві

Найвищі показники захворюваності, як і раніше, спостерігаються у Києві

Фото: flickr

Станом на 30 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1131), а також у Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники. Було госпіталізовано 2 925 осіб, за добу померли 243 пацієнти.

Також за минулу добу одужали 16 355 осіб, це рекордна кількість одужань від початку пандемії. Було здійснено 52 746 тестувань на наявність вірусу.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 045 348 осіб;

одужало – 698 190 осіб;

летальних випадків – 18 324;

проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу захворіли 6988 осіб COVID-19.

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