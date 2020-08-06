У ЗСУ виявили 34 нових випадки COVID-19 за добу

Загалом в Збройних Силах України коронавірусом хворіє 265 осіб

Загалом в Збройних Силах України коронавірусом хворіє 265 осіб

Фото: flickr

За минулу добу в Збройних Силах України зареєстрували 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба командування Медичних Сил ЗСУ, передає RegioNews.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ”– 5 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Одеська міська інфекційна лікарня – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Загалом станом на ранок 6 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 265 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 661 особа, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 588 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 162 особи", – йдеться у повідомленні.

На лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби знаходиться 25 осіб ( Київська область – 3 військовослужбовці та 2 працівника ЗСУ, Львівська область 14 військовослужбовців та 5 працівників ЗСУ, Миколаївська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкій перебіг захворювання.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найгіршою динамікою поширення коронавірусу.