Мер Тернополя планує оскаржувати протоколи поліції на директорів шкіл

Він вважає, що протоколи про порушення карантину незаконні

Він вважає, що протоколи про порушення карантину незаконні

Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що влада міста буде оскаржити протоколи, які поліція склала на директорів міських шкіл.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews.

Протоколи, які склала поліція, незаконні, все це ми будемо оскаржувати в суді, оскільки в жодному документі немає прямої заборони на роботу шкіл. Ми врахували всі рекомендації МОЗ. У класах навчається по 15-25 дітей, вони розділені на групи. Один день діти навчаються вдома, один - у школі", - сказав Надал.

Він також додав, що батьки не зобов'язані віддавати дітей до школи і мають право вибору: або їхня дитина йде до школи, або навчається дистанційно.

Більшість батьків, а це 80-90%, підтвердили, що вони хочуть, щоб діти ходили до школи, садочка, а самі батьки ходили б на роботу, заробляли гроші. Важливо, що виключно за рахунок міського бюджету ми забезпечили школи всім необхідним: термометрами, дезінфекторами, паперовими рушниками, розвели учнівські потоки в школах", - додав мер Тернополя.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що Тернопіль попри "червону” зону не буде закривати школи та дитсадки. Ршення прийняли під час засідання міського штабу.

Пізніше поліція почала складати протоколи, оскільки попри заборону, деякі школи та садочки міста досі працюють.