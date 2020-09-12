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12 вересня 2020, 11:20 8

Мер Тернополя планує оскаржувати протоколи поліції на директорів шкіл

12 вересня 2020, 11:20 8
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Він вважає, що протоколи про порушення карантину незаконні
Він вважає, що протоколи про порушення карантину незаконні
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Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що влада міста буде оскаржити протоколи, які поліція склала на директорів міських шкіл.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews.

Протоколи, які склала поліція, незаконні, все це ми будемо оскаржувати в суді, оскільки в жодному документі немає прямої заборони на роботу шкіл. Ми врахували всі рекомендації МОЗ. У класах навчається по 15-25 дітей, вони розділені на групи. Один день діти навчаються вдома, один - у школі", - сказав Надал.

Він також додав, що батьки не зобов'язані віддавати дітей до школи і мають право вибору: або їхня дитина йде до школи, або навчається дистанційно.

Більшість батьків, а це 80-90%, підтвердили, що вони хочуть, щоб діти ходили до школи, садочка, а самі батьки ходили б на роботу, заробляли гроші. Важливо, що виключно за рахунок міського бюджету ми забезпечили школи всім необхідним: термометрами, дезінфекторами, паперовими рушниками, розвели учнівські потоки в школах", - додав мер Тернополя.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що Тернопіль попри "червону” зону не буде закривати школи та дитсадки. Ршення прийняли під час засідання міського штабу.

Того ж дна в поліції відреагували на відмову Тернополя посилювати карантин.

Пізніше поліція почала складати протоколи, оскільки попри заборону, деякі школи та садочки міста досі працюють.

коронавірус карантин поліція учителя Тернопіль Сергій Надал
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