В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 1847 нових випадків
За 14 серпня в Україні виявлено 1847 нових випадків коронавірусу, зафіксовано 33 летальних випадки, 633 пацієнта одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
З початку пандемії в країні вже 89 719 випадків хвороби, з них одужали 47 430 осіб, а померли 2044 людини.
Найбільшу кількість випадків хвороби за минулу добу виявили у Харківській області - 254 та Києві - 232, а також у Чернівецькій - 170, Львівській - 166 та Івано-Франківській - 148 областях.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 3175 (+46)
- Волинська область — 4590 (+61)
- Дніпропетровська область — 1699 (+41)
- Донецька область — 1073 (+24)
- Житомирська область — 2377 (+44)
- Закарпатська область — 6170 (+90)
- Запорізька область — 1052 (+14)
- Івано-Франківська область — 6468 (+148)
- Кіровоградська область — 739 (0)
- м. Київ — 10392 (+232)
- Київська область — 4495 (+66)
- Львівська область — 11824 (+166)
- Луганська область — 178 (+7)
- Миколаївська область — 797 (+27)
- Одеська область — 4871 (+139)
- Полтавська область — 544 (+11)
- Рівненська область — 7433 (+107)
- Сумська область — 815 (+32)
- Тернопільська область — 3635 (+97)
- Харківська область — 5837 (+254)
- Херсонська область — 294 (+4)
- Хмельницька область — 1539 (+25)
- Чернівецька область — 7434 (+170)
- Черкаська область — 1114 (+22)
- Чернігівська область — 1174 (+20).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 13 серпня в Україні виявили 1592 нових випадку Covid-19.
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