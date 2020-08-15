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В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 1847 нових випадків
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15 серпня 2020, 10:29 6

В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 1847 нових випадків

15 серпня 2020, 10:29 6
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За минулу добу найбільше інфікованих виявили у Харківській, Чернівецькій областях та Києві
За минулу добу найбільше інфікованих виявили у Харківській, Чернівецькій областях та Києві
pixabay.com
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За 14 серпня в Україні виявлено 1847 нових випадків коронавірусу, зафіксовано 33 летальних випадки, 633 пацієнта одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

З початку пандемії в країні вже 89 719 випадків хвороби, з них одужали 47 430 осіб, а померли 2044 людини.

Найбільшу кількість випадків хвороби за минулу добу виявили у Харківській області - 254 та Києві - 232, а також у Чернівецькій - 170, Львівській - 166 та Івано-Франківській - 148 областях.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 3175 (+46)
  • Волинська область — 4590 (+61)
  • Дніпропетровська область — 1699 (+41)
  • Донецька область — 1073 (+24)
  • Житомирська область — 2377 (+44)
  • Закарпатська область — 6170 (+90)
  • Запорізька область — 1052 (+14)
  • Івано-Франківська область — 6468 (+148)
  • Кіровоградська область — 739 (0)
  • м. Київ — 10392 (+232)
  • Київська область — 4495 (+66)
  • Львівська область — 11824 (+166)
  • Луганська область — 178 (+7)
  • Миколаївська область — 797 (+27)
  • Одеська область — 4871 (+139)
  • Полтавська область — 544 (+11)
  • Рівненська область — 7433 (+107)
  • Сумська область — 815 (+32)
  • Тернопільська область — 3635 (+97)
  • Харківська область — 5837 (+254)
  • Херсонська область — 294 (+4)
  • Хмельницька область — 1539 (+25)
  • Чернівецька область — 7434 (+170)
  • Черкаська область — 1114 (+22)
  • Чернігівська область — 1174 (+20).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 13 серпня в Україні виявили 1592 нових випадку Covid-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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