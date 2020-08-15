В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 1847 нових випадків

За минулу добу найбільше інфікованих виявили у Харківській, Чернівецькій областях та Києві

За минулу добу найбільше інфікованих виявили у Харківській, Чернівецькій областях та Києві

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За 14 серпня в Україні виявлено 1847 нових випадків коронавірусу, зафіксовано 33 летальних випадки, 633 пацієнта одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

З початку пандемії в країні вже 89 719 випадків хвороби, з них одужали 47 430 осіб, а померли 2044 людини.

Найбільшу кількість випадків хвороби за минулу добу виявили у Харківській області - 254 та Києві - 232, а також у Чернівецькій - 170, Львівській - 166 та Івано-Франківській - 148 областях.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 3175 (+46)

Волинська область — 4590 (+61)

Дніпропетровська область — 1699 (+41)

Донецька область — 1073 (+24)

Житомирська область — 2377 (+44)

Закарпатська область — 6170 (+90)

Запорізька область — 1052 (+14)

Івано-Франківська область — 6468 (+148)

Кіровоградська область — 739 (0)

м. Київ — 10392 (+232)

Київська область — 4495 (+66)

Львівська область — 11824 (+166)

Луганська область — 178 (+7)

Миколаївська область — 797 (+27)

Одеська область — 4871 (+139)

Полтавська область — 544 (+11)

Рівненська область — 7433 (+107)

Сумська область — 815 (+32)

Тернопільська область — 3635 (+97)

Харківська область — 5837 (+254)

Херсонська область — 294 (+4)

Хмельницька область — 1539 (+25)

Чернівецька область — 7434 (+170)

Черкаська область — 1114 (+22)

Чернігівська область — 1174 (+20).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 13 серпня в Україні виявили 1592 нових випадку Covid-19.

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