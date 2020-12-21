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21 грудня 2020, 12:54 4

У МОЗ заявили, що деякі COVID-лабораторії завантажені лише на 50%

21 грудня 2020, 12:54 4
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За словами міністра Степанова, це говорить про те, що кількість людей, які зараз звертаються за тестуванням, зменшується
За словами міністра Степанова, це говорить про те, що кількість людей, які зараз звертаються за тестуванням, зменшується
Фото з відкритих джерел
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У лабораторіях Міністерства охорони здоров'я в черзі на тестування на COVID-19 знаходиться лише 391 зразок.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише RegioNews.

"На сьогоднішній ранок залишків у лабораторіях Міністерства охорони здоров’я по тестуванню людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби або пневмонії, або респіраторного захворювання на всю країні 391 зразок", - сказав Степанов.

Він наголосив, що це говорить про те, що кількість людей, які зараз звертаються за тестуванням, зменшується.

За його словами, деякі лабораторії завантажені лише на 50%.

Нагадаємо, в Україні 20 грудня було зафіксовано 6 545 нових випадків хвороби.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Україна карантин міністр лікарні
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