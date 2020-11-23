Глава ОП Єрмак одужав від коронавірусу
Він приступить до своєї роботи у звичайному режимі
Він приступить до своєї роботи у звичайному режимі
Голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від COVID-19.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Єрмак приступить до своєї роботи у звичайному режимі.
"Коронавірус позаду - тест показав негативний результат... Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки", - написав Єрмак.
Коронавірус позаду - тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі. Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки. Здоров'я вам і вашим близьким!Posted by Андрій Єрмак on Monday, November 23, 2020
Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що глава Офісу президента Єрмак захворів на COVID-19.
Пізніше Єрмака, як і хворого на коронавірус Зеленського, госпіталізували в "Феофанію", вони перебували в ізольованих палатах.
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