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23 листопада 2020, 10:58 219

Глава ОП Єрмак одужав від коронавірусу

23 листопада 2020, 10:58 219
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Він приступить до своєї роботи у звичайному режимі
Він приступить до своєї роботи у звичайному режимі
Офіс президента
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Голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Єрмак приступить до своєї роботи у звичайному режимі.

"Коронавірус позаду - тест показав негативний результат... Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки", - написав Єрмак.

Коронавірус позаду - тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі. Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки. Здоров'я вам і вашим близьким!

Posted by Андрій Єрмак on Monday, November 23, 2020

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що глава Офісу президента Єрмак захворів на COVID-19.

Пізніше Єрмака, як і хворого на коронавірус Зеленського, госпіталізували в "Феофанію", вони перебували в ізольованих палатах.

коронавірус Офіс президента хвороба робота голова
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