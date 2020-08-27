У КМДА зробили остаточну заяву щодо проведення першого дзвоника у школах столиці

Відомо, що учням 1-4 класів дозволять пересуватися по навчальному закладу без масок і респіраторів

Відомо, що учням 1-4 класів дозволять пересуватися по навчальному закладу без масок і респіраторів

Рixabay

У Києві 1 вересня відбудеться перший дзвоник у школах. Усі столичні школи готові до початку навчального року у вересні.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

"Перший дзвоник відбудеться першого вересня, за традицією, усі дітки підуть у школу. Всі київські школи готові до початку навчального року у вересні", - сказав заступник глави КМДА.

Відомо, що раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня. Зокрема, учням 1-4 класів дозволять пересуватися по навчальному закладу без масок і респіраторів.

У регіонах з "помаранчевою зоною" вчителі повинні будуть користуватися захисними щитками і зобов'язані дотримуватися дистанції. Решті - в "зеленій" і "жовтої" зоні досить дотримуватися соціальної дистанції.

Якщо у когось з учнів виявлять коронавірус, весь клас змушений буде відправитися на самоізоляцію. Крім того, дозатори та антисептики повинні бути встановлені на вході в усіх навчальних закладах.

Також у Київській міській державній адміністрації пояснили, як будуть реагувати, якщо коронавірусом заразиться вчитель.

Валентин Мондриївський зазначив, що заражений піде на самоізоляцію, будуть встановлюватися контакти і директор буде ухвалювати рішення, хто заміщатиме вчителя.

"Залежно від ситуації буде прийматися рішення - або школа закривається, або клас іде на карантин, або вчитель", - сказав Мондриївський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству освіти провести перевірки шкіл і дитячих садів на дотримання безпечних умов навчання у період карантину.