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08 вересня 2020, 21:38 4

Голову Львівської облради госпіталізували із COVID-19

08 вересня 2020, 21:38 4
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Стан здоров'я чиновника погіршився
Фото: Facebook
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Сьогодні, 8 вересня, голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина, у якого раніше виявили коронавірус, госпіталізували.

Про це повідомляє місцеве видання "Leopolis.news”, передає RegioNews.

Відомо, що Ганущина поклали на лікування у Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр.

Донині Олександр Ганущин лікувався від коронавірусу вдома, після чого його стан погіршився”, - пише видання.

Прессекретарка Львівської облради Уляна Лаврик відмовилася коментувати новину. Також відсутні коментарі самого чиновника.

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що голова Львівської облради Ганущин заразився коронавірусом.

Львів облрада коронавірус Олександр Ганущин лікарні
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