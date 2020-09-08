Голову Львівської облради госпіталізували із COVID-19
Стан здоров'я чиновника погіршився
Стан здоров'я чиновника погіршився
Сьогодні, 8 вересня, голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина, у якого раніше виявили коронавірус, госпіталізували.
Про це повідомляє місцеве видання "Leopolis.news”, передає RegioNews.
Відомо, що Ганущина поклали на лікування у Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр.
Донині Олександр Ганущин лікувався від коронавірусу вдома, після чого його стан погіршився”, - пише видання.
Прессекретарка Львівської облради Уляна Лаврик відмовилася коментувати новину. Також відсутні коментарі самого чиновника.
Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що голова Львівської облради Ганущин заразився коронавірусом.
В Умані розгорнуть госпіталь для хасидів із COVID-19Всі новини »
08 вересня 2020, 20:18Зеленський розповів, скільки грошей залишилось у COVID-фонді
08 вересня 2020, 18:42Експолітв’язня Балуха після операції перевели в реанімацію
08 вересня 2020, 17:54
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
"Агрохімік" проти "бандита". Як в Черкасах "зелений" кандидат спробує збити мера Бондаренка
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Полтавщині