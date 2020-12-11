У МОЗ сказали, у яких регіонах люди найбільше повторно хворіють на коронавірус

Це люди, які вперше захворіли від 3 до 5 місяців тому

Це люди, які вперше захворіли від 3 до 5 місяців тому

Фото: МОЗ

В Україні ведеться облік хворих COVID-19 в електронній системі епідеміологічного нагляду. В країні почали фіксувати повторні випадки зараження коронавірусом.

Про це заявив на онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пише RegioNews. Міністр повідомив, що такі випадки виявили вже в деяких областях. "Ми почали фіксувати таких хворих (повторно заражених коронавірусом, - ред.) та у Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, і в інших областях", - зазначив він. Урядовець зазначив, що це люди, які вперше захворіли від 3 до 5 місяців тому, і зараз занедужали вдруге. Нагадаємо, в Україні за 10 грудня підтвердили 13 514 нових випадків хвороби COVID-19, госпіталізували 2 846 осіб, 15 327 пацієнтів одужали. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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