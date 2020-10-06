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06 жовтня 2020, 08:42 3

Не локдаун: Степанов виступає за посилення карантинних обмежень

06 жовтня 2020, 08:42 3
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Обмеження потрібні щоб "розірвати ланцюг передачі захворювання"
Обмеження потрібні щоб "розірвати ланцюг передачі захворювання"
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов висловився про посилення карантинних обмежень в країні. Однак, на його думку, новий локдаун вводити не потрібно.

Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі "Свободи слова".

За його словами, такі обмеження дозволять зупинити стрімке поширення коронавірусу в Україні.

Коли ми говоримо про більш жорсткі обмеження, ми не говоримо про повну зупинку країни. Я не вважаю, що потрібно робити повний локдаун, але певні обмеження потрібно вводити, щоб розривати ланцюг передачі захворювання", - сказав Степанов.

Він додав, що в Україні 37 тисяч ліжко-місць і 16 745 осіб хворих коронавірусом.

Нагадаємо, 5 жовтня в Україні діє нове епідемічне зонування, покликане стримати поширення коронавірусу.

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карантин Максим Степанов область Обмеження зона
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