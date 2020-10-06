Не локдаун: Степанов виступає за посилення карантинних обмежень
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов висловився про посилення карантинних обмежень в країні. Однак, на його думку, новий локдаун вводити не потрібно.
Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі "Свободи слова".
За його словами, такі обмеження дозволять зупинити стрімке поширення коронавірусу в Україні.
Коли ми говоримо про більш жорсткі обмеження, ми не говоримо про повну зупинку країни. Я не вважаю, що потрібно робити повний локдаун, але певні обмеження потрібно вводити, щоб розривати ланцюг передачі захворювання", - сказав Степанов.
Він додав, що в Україні 37 тисяч ліжко-місць і 16 745 осіб хворих коронавірусом.
Нагадаємо, 5 жовтня в Україні діє нове епідемічне зонування, покликане стримати поширення коронавірусу.
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