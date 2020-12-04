У столиці на карантин пішли ще п'ять шкіл і дев'ять дитячих садків
В Києві коронавірусом хворіють майже 1400 школярів і понад 1060 педагогів
В Києві коронавірусом хворіють майже 1400 школярів і понад 1060 педагогів
У Києві на карантин через коронавірус закрили п'ять шкіл. Також тимчасово не працюють сім дитячих садків.
Як пише RegioNews, про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, на дистанційному навчанні перебуває 1171 клас 287 шкіл.
Також Кличко повідомив, що в Києві коронавірусом хворіють майже 1400 школярів і понад 1060 педагогів.
Крім того, тимчасово через коронавірус закриті 203 групи в 151 дитячому саду.
"Наповненість дітей у дитсадках сьогодні - понад 50 відсотків", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, в Україні за 3 грудня діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 людині, зафіксовано 235 летальних випадків, 13 383 пацієнти одужали.
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