Уряд не порушував права людей, коли запроваджував карантин - Шмигаль

Прем’єр прокоментував рішення Конституційного Суду

Прем’єр прокоментував рішення Конституційного Суду

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів діяв виключно в межах чинного законодавства та не порушував права та свободи людей під час запровадження карантину в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

Ми діяли виключно відповідно до законодавства України - Конституції, закону про Кабінет Міністрів і закону про карантин. Також є окреме законодавство щодо запровадження стану надзвичайної ситуації в Україні", - сказав Шмигаль.

За його словами, всі норми документів Уряду відповідають законодавству, і Кабінет міністрів ніде не порушував права або свободи громадян.

Права або свободи людей можуть порушуватися при введені надзвичайного стану, ми не вдавалися до таких кардинальних заходів. Це була свідома позиція, щоб не обмежувати права і свободи", - зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що Кабмін користувався тими інструментами, якими користувались більшість цивілізованих країн світу.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд постановив, що деякі обмеження під час карантину суперечать Конституції.

Також у МОЗ прокоментували рішення КСУ щодо неконституційності введення карантину. За словами глави МОЗ, в Україні діє ідеальна модель адаптивного карантину.