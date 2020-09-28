В Україні оновилося карантинне зонування: Київ повернувся до "жовтої" зони

В "червоній" зоні знаходяться лише два міста

В "червоній" зоні знаходяться лише два міста

Фото: з відкритих джерел

Починаючи з 28 вересня в Україні починає діяти нове карантинне зонування. Відповідне рішення прийняала Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рішення комісії з ТЕБ та НС. Так, Київ перейшов до жовтої зони. До червоної зони віднесли: - міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області; До помаранчевої зони: - міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський та Луцький район Волинської області; - місто Вугледар Донецької області; - місто Коростень, Лугинський, Любарський та Овруцький райони Житомирської області; - місто Ужгород та Ужгородський район Закарпатської області; - міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області; - міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області; - місто Обухів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київської області; - Бродівський, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області; - міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області; - міста Дубно та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області; - місто Суми Сумської області; - міста Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області; - міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області; - міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; - міста Канів та Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області; - міста Чернівці та Новдністровськ, Вижницький, Герцаєвський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області; - місто Ніжин, Борзнянський, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області; Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада може знову піти на карантин через коронавірус у нардепів.

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