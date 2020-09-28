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28 вересня 2020, 08:46 6

В Україні оновилося карантинне зонування: Київ повернувся до "жовтої" зони

28 вересня 2020, 08:46 6
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В "червоній" зоні знаходяться лише два міста
В "червоній" зоні знаходяться лише два міста
Фото: з відкритих джерел
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Починаючи з 28 вересня в Україні починає діяти нове карантинне зонування. Відповідне рішення прийняала Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рішення комісії з ТЕБ та НС.

Так, Київ перейшов до жовтої зони.

До червоної зони віднесли:

- міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області;

До помаранчевої зони:

- міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський та Луцький район Волинської області;

- місто Вугледар Донецької області;

- місто Коростень, Лугинський, Любарський та Овруцький райони Житомирської області;

- місто Ужгород та Ужгородський район Закарпатської області;

- міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

- міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

- місто Обухів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київської області;

- Бродівський, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

- міста Дубно та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

- місто Суми Сумської області;

- міста Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області;

- міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- міста Канів та Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;

- міста Чернівці та Новдністровськ, Вижницький, Герцаєвський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

- місто Ніжин, Борзнянський, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада може знову піти на карантин через коронавірус у нардепів.

коронавірус Україна карантин інфекції зона
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