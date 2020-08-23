В Україні за добу виявили майже 2 тисячі нових випадків зараження коронавірусом
В Україні з початку епідемії Covid-19 виявили у 104 958 осіб, з них 2 271 пацієнт помер від ускладнень і 52 235 осіб одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За минулу добу в Україні захворіли 1 987 осіб, з них 159 дітей, а також 88 медпрацівників. Були госпіталізовані 343 людини. За останню добу в Україні зафіксовано 27 летальних випадків", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість випадків хвороби зареєстровано у Києві - 307, Чернівецькій - 213 та Івано-Франківській - 174 областях.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область – 3592 випадки;
- Волинська область – 5102 випадки;
- Дніпропетровська область – 1966 випадків;
- Донецька область – 1234 випадки;
- Житомирська область – 2821 випадок;
- Закарпатська область – 6987 випадків;
- Запорізька область – 1331 випадок;
- Івано-Франківська область – 7805 випадків;
- Кіровоградська область – 764 випадки;
- м. Київ – 11 814 випадків;
- Київська область – 4952 випадки;
- Львівська область – 13 111 випадків;
- Луганська область – 243 випадки;
- Миколаївська область – 981 випадок;
- Одеська область – 5909 випадків;
- Полтавська область – 642 випадки;
- Рівненська область – 8460 випадків;
- Сумська область – 1165 випадків;
- Тернопільська область – 4626 випадків;
- Харківська область – 7493 випадки;
- Херсонська область – 334 випадки;
- Хмельницька область – 1946 випадків;
- Чернівецька область – 8926 випадків;
- Черкаська область – 1286 випадків;
- Чернігівська область – 1468 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 21 серпня виявили 2 328 нових випадків інфікування коронавірусом, 37 хворих померло і 657 одужали.
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