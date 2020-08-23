10:31  23 серпня
В Україні за добу виявили майже 2 тисячі нових випадків зараження коронавірусом
11:16  22 серпня
СБУ у Запоріжжі викрила фірму, що займалась аферами із комунальною землею
10:09  23 серпня
Ситуація в ООС: бойовики один раз порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 серпня 2020, 10:31 8

В Україні за добу виявили майже 2 тисячі нових випадків зараження коронавірусом

23 серпня 2020, 10:31 8
Читайте также на русском языке
За минулу добу підтвердили 1987 нових випадків, 27 хворих померло і 500 одужали
За минулу добу підтвердили 1987 нових випадків, 27 хворих померло і 500 одужали
pixabay.com
Читайте также
на русском языке

В Україні з початку епідемії Covid-19 виявили у 104 958 осіб, з них 2 271 пацієнт помер від ускладнень і 52 235 осіб одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу в Україні захворіли 1 987 осіб, з них 159 дітей, а також 88 медпрацівників. Були госпіталізовані 343 людини. За останню добу в Україні зафіксовано 27 летальних випадків", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість випадків хвороби зареєстровано у Києві - 307, Чернівецькій - 213 та Івано-Франківській - 174 областях.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область – 3592 випадки;
  • Волинська область – 5102 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1966 випадків;
  • Донецька область – 1234 випадки;
  • Житомирська область – 2821 випадок;
  • Закарпатська область – 6987 випадків;
  • Запорізька область – 1331 випадок;
  • Івано-Франківська область – 7805 випадків;
  • Кіровоградська область – 764 випадки;
  • м. Київ – 11 814 випадків;
  • Київська область – 4952 випадки;
  • Львівська область – 13 111 випадків;
  • Луганська область – 243 випадки;
  • Миколаївська область – 981 випадок;
  • Одеська область – 5909 випадків;
  • Полтавська область – 642 випадки;
  • Рівненська область – 8460 випадків;
  • Сумська область – 1165 випадків;
  • Тернопільська область – 4626 випадків;
  • Харківська область – 7493 випадки;
  • Херсонська область – 334 випадки;
  • Хмельницька область – 1946 випадків;
  • Чернівецька область – 8926 випадків;
  • Черкаська область – 1286 випадків;
  • Чернігівська область – 1468 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 21 серпня виявили 2 328 нових випадків інфікування коронавірусом, 37 хворих померло і 657 одужали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус вірус карантин хвороба пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
"Баба-вогонь" чи знову айтішник Сєнкевич. Що готують Миколаєву прийдешні мерські вибори
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »