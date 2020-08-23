В Україні за добу виявили майже 2 тисячі нових випадків зараження коронавірусом

За минулу добу підтвердили 1987 нових випадків, 27 хворих померло і 500 одужали

За минулу добу підтвердили 1987 нових випадків, 27 хворих померло і 500 одужали

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В Україні з початку епідемії Covid-19 виявили у 104 958 осіб, з них 2 271 пацієнт помер від ускладнень і 52 235 осіб одужали.