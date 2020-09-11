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11 вересня 2020, 17:30 3

Степанов просить Держспоживслужбу сильніше контролювати карантин в Україні

11 вересня 2020, 17:30 3
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Міністерство охорони здоров'я просить Держспоживслужбу посилити контроль за карантином.

Про це під час візиту до Чернігова заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише Regionews з посиланням на "Главком".

За словами Степанова, 70-80% продавців на центральному ринку Чернігова не носять масок, або носять її на підборідді.

"Я підкреслюю, що дотримання правил – це насамперед зобов'язання перед самим собою, а не перед урядом, державою чи міністерством. Це ваше здоров'я, ваше життя, це здоров'я і життя ваших близьких. Це не питання штрафів, це питання безпеки", – сказав глава МОЗ.

Він звернувся до міністра економіки Ігоря Петрашка, відзначивши необхідність посилити контроль з боку Держспоживслужби об'єктів масового скупчення людей.

Нагадаємо, під час брифінгу 11 вересня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що має питання до місцевої влади Чернігова через недотримання протиепідемічних заходів на місцевому ринку.

МОЗ карантин коронавірус голова українці
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