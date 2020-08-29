В Україні знову антирекорд COVID-19, зафіксовано 2481 нових випадків

Хвороба продовжує набирати оберти

Хвороба продовжує набирати оберти

Фото: flickr

Станом на 29 серпня в Україні підтверджено 2481 новий випадок коронавірусу, це новий антирекорд від початку епідемії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

За добу одужало 1055 хворих COVID-19, помер 41 пацієнт.

Від початку епідемії підтверджено наявність коронавірусу у 116 978 громадян, одужали 56 138 пацієнтів. Зафіксовано 2492 летальних випадки.

Найбільше хворих (265) виявлено у Києві. 247 випадків коронавірусу зафіксовано в Харківській області, 227 – у Тернопільській, 190 – у Львівській, 182 – в Івано-Франківській.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл — 3872 (+72)

Волинська обл — 5370 (+50)

Дніпропетровська обл — 2236 (+74)

Донецька обл — 1369 (+51)

Житомирська обл — 3155 (+92)

Закарпатська обл — 7385 (+83)

Запорізька обл — 1520 (+33)

Івано-Франківська обл — 8843 (+182)

Кіровоградська обл — 795 (+5)

м. Київ — 12984 (+265)

Київська обл — 5489 (+92)

Львівська обл — 14168 (+190)

Луганська обл — 295 (+21)

Миколаївська обл — 1118 (+41)

Одеська обл — 6921 (+170)

Полтавська обл — 738 (+33)

Рівненська обл — 9019 (+98)

Сумська обл — 1398 (+37)

Тернопільська обл — 5705 (+227)

Харківська обл — 8691 (+247)

Херсонська обл — 386 (+12)

Хмельницька обл — 2297 (+103)

Чернівецька обл — 9997 (+142)

Черкаська обл — 1482 (+92)

Чернігівська обл — 1745 (+69)

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Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом заразилися 2438 осіб, 48 хворих померли, 866 людини одужали.