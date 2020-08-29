В Україні знову антирекорд COVID-19, зафіксовано 2481 нових випадків
Станом на 29 серпня в Україні підтверджено 2481 новий випадок коронавірусу, це новий антирекорд від початку епідемії.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.
За добу одужало 1055 хворих COVID-19, помер 41 пацієнт.
Від початку епідемії підтверджено наявність коронавірусу у 116 978 громадян, одужали 56 138 пацієнтів. Зафіксовано 2492 летальних випадки.
Найбільше хворих (265) виявлено у Києві. 247 випадків коронавірусу зафіксовано в Харківській області, 227 – у Тернопільській, 190 – у Львівській, 182 – в Івано-Франківській.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
Вінницька обл — 3872 (+72)
Волинська обл — 5370 (+50)
Дніпропетровська обл — 2236 (+74)
Донецька обл — 1369 (+51)
Житомирська обл — 3155 (+92)
Закарпатська обл — 7385 (+83)
Запорізька обл — 1520 (+33)
Івано-Франківська обл — 8843 (+182)
Кіровоградська обл — 795 (+5)
м. Київ — 12984 (+265)
Київська обл — 5489 (+92)
Львівська обл — 14168 (+190)
Луганська обл — 295 (+21)
Миколаївська обл — 1118 (+41)
Одеська обл — 6921 (+170)
Полтавська обл — 738 (+33)
Рівненська обл — 9019 (+98)
Сумська обл — 1398 (+37)
Тернопільська обл — 5705 (+227)
Харківська обл — 8691 (+247)
Херсонська обл — 386 (+12)
Хмельницька обл — 2297 (+103)
Чернівецька обл — 9997 (+142)
Черкаська обл — 1482 (+92)
Чернігівська обл — 1745 (+69)
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Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом заразилися 2438 осіб, 48 хворих померли, 866 людини одужали.