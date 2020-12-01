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01 грудня 2020, 10:55 8

У поліції розповіли, як слідкували за дотриманням порядку на карантині вихідного дня

01 грудня 2020, 10:55 8
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Штраф за порушення був передбачений у розмірі від 34 до 170 тисяч гривень для власників закладів, від 170 до 255 грн - для відвідувачів
Штраф за порушення був передбачений у розмірі від 34 до 170 тисяч гривень для власників закладів, від 170 до 255 грн - для відвідувачів
Фото з відкритих джерел
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В Україні завершився термін дії запровадженого карантину вихідного дня. У поліції розповіли, як стежили за дотриманням обмежень.

Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Штраф за порушення був передбачений у розмірі від 34 до 170 тисяч гривень для власників закладів, від 170 до 255 грн - для відвідувачів.

"Зараз ми знаємо такі місця, які системно порушують карантинні обмеження. Біля деяких ми навіть одразу ставимо патрулі, які раз на годину приїжджають і перевіряють. Займаємося профілактикою таким чином", - пояснив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

У кожному районі столиці додатково виділено по 2-3 групи правоохоронців для відстеження фактів порушення карантину. Інформацію про такі факти правоохоронці отримують переважно із ЗМІ та від незадоволених громадян, які скаржаться на шум з нібито закритих ресторанів і клубів.

При цьому влада Львова, щоб обійти карантинні обмеження на вихідних, оголосила всі суботи і неділі листопада робочими днями і дозволила працювати в ці дні розважальним закладам і ресторанам. Таке рішення в поліції не підтримали і склали близько 450 адміністративних протоколів за три вихідних.

"Ми відповідаємо тільки за роботу поліції, а ви вже самі робіть висновки: чи вплинули заяви чи ні на нашу роботу. Правоохоронці просто виконують свою роботу і покладені на нас обов'язки", - пояснила речник поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я не має наміру далі продовжувати карантин вихідного дня.

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