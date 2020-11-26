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Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більше 15 тисяч нових випадків
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26 листопада 2020, 09:29 16

Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більше 15 тисяч нових випадків

26 листопада 2020, 09:29 16
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За добу зафіксовано 225 летальних випадків
За добу зафіксовано 225 летальних випадків
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 25 листопада коронавірус виявили у 15 331 людини, госпіталізували 1955 людей, а 9617 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

15 331 новий випадок COVID-19 зафіксований в Україні станом на 26 листопада. Зокрема, захворіли 659 дітей і 606 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано в м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) і Харківській (895) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 677 189 осіб;
  • одужало – 317 395 осіб;
  • летальних випадків – 11 717;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

Нагадаємо, в Україні за 24 листопада коронавірус виявили у 13 882 осіб, померло 229 хворих.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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