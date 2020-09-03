Місцеві вибори через коронавірус не скасують — Арахамія

Він також не бачить доцільності їхнього перенесення на іншу дату

Він також не бачить доцільності їхнього перенесення на іншу дату

Фото: Facebook

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія вважає, що не існує навіть 1% ймовірності, що місцеві вибори скасують через коронавірус.

Про це він заявив журналістам після засідання парламенту, передає RegioNews.

За цого словами, місцеві вибори через епідемію коронавірусу скасувати неможливо.

Я таких перспектив не бачу. Але я чув пана Ляшка кілька разів і пана Степанова з цього приводу. Мені здається, що це неможливо. Навіть одного відсотка ймовірності не існує", - сказав Арахамія.

Він додав, що міністр охорони здоров’я та головний санітарний лікар "мають свою медичну думку”, однак з політичної і юридичної точки зору скасувати вибори неможливо.

Нагадаємо, у ''Слузі народу'' не бачать підстав для відставки Кабінету міністрів.