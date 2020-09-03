Місцеві вибори через коронавірус не скасують — Арахамія
Він також не бачить доцільності їхнього перенесення на іншу дату
Він також не бачить доцільності їхнього перенесення на іншу дату
Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія вважає, що не існує навіть 1% ймовірності, що місцеві вибори скасують через коронавірус.
Про це він заявив журналістам після засідання парламенту, передає RegioNews.
За цого словами, місцеві вибори через епідемію коронавірусу скасувати неможливо.
Я таких перспектив не бачу. Але я чув пана Ляшка кілька разів і пана Степанова з цього приводу. Мені здається, що це неможливо. Навіть одного відсотка ймовірності не існує", - сказав Арахамія.
Він додав, що міністр охорони здоров’я та головний санітарний лікар "мають свою медичну думку”, однак з політичної і юридичної точки зору скасувати вибори неможливо.
Нагадаємо, у ''Слузі народу'' не бачать підстав для відставки Кабінету міністрів.
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