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03 вересня 2020, 17:31 5

Місцеві вибори через коронавірус не скасують — Арахамія

03 вересня 2020, 17:31 5
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Він також не бачить доцільності їхнього перенесення на іншу дату
Він також не бачить доцільності їхнього перенесення на іншу дату
Фото: Facebook
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Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія вважає, що не існує навіть 1% ймовірності, що місцеві вибори скасують через коронавірус.

Про це він заявив журналістам після засідання парламенту, передає RegioNews.

За цого словами, місцеві вибори через епідемію коронавірусу скасувати неможливо.

Я таких перспектив не бачу. Але я чув пана Ляшка кілька разів і пана Степанова з цього приводу. Мені здається, що це неможливо. Навіть одного відсотка ймовірності не існує", - сказав Арахамія.

Він додав, що міністр охорони здоров’я та головний санітарний лікар "мають свою медичну думку”, однак з політичної і юридичної точки зору скасувати вибори неможливо.

Нагадаємо, у ''Слузі народу'' не бачать підстав для відставки Кабінету міністрів.

коронавірус карантин Давид Арахамія Слуга народа Місцеві вибори
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