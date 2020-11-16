В Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19: що відомо

За минулу добу госпіталізували 1 100 осіб

За минулу добу госпіталізували 1 100 осіб

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 15 листопада коронавірус виявили у 9832 осіб, померло 94 хворих, одужали 2 753 людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

9832 нових випадку COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 354 дитини і 360 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в місті Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київської (648) та Одеській (633) областях.

Крім того, за добу зробили 33 486 тестувань, методом ПЛР - 28 685, методом ІФА - 4801.

За весь час пандемії в Україні захворіло 545 689 осіб, з них 244 197 одужали, летальних випадків - 9697.

Нагадаємо, в Україні 14 листопада коронавірусну хворобу виявили у 10 681 людини.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).