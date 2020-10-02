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02 жовтня 2020, 09:02 4

Нардепи Шуфрич та Палиця отримали позитивні тести на COVID-19

02 жовтня 2020, 09:02 4
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Депутати пішли на самоізоляцію
Депутати пішли на самоізоляцію
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич отримав позитивний тест на коронавірус. Аналогічний результат отримав і лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

Як повідомляє RegioNews, про це вони розповіли в ефірі програми "Право на владу".

Так, Шуфрич повідомив, що у вівторок отримав позитивний тест на коронавірус і що він планує зробити черговий тест.

У мене, на жаль, у вівторок був один позитивний тест. Потім три негативних. Завтра і у понеділок буду робити чергові. Подивимось, чим це закінчиться”, - розповів політик.

Про відсутність симптомів повідомив і Ігор Палиця.

Прийшов позитивний тест на коронавірус. Я самоізолювався. Симптомів немає. Просто були контакти і я вирішив пройти тест. Зранку прийшла така новина. Нічого страшного немає. В мене немає ніяких симптомів. Я пройшов профілактичне лікування. Сам собі колю уколи - те, що прописав лікар. Ну, побачимо”, - сказав він.

Нагадаємо, Рада відмінила пленарні засідання через спалах COVID-19 серед депутатів.

Повідомлялось, що захворіла голова партії "Голос" Кіра Рудик та п'ятий президент України Петро Порошенко.

карантин коронавірус самоізоляція пандемія депутати
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