Комісія "захворіла": у Дніпрі не запровадили карантин вихідного дня

Міська комісія ТЕБ та НС не змогла зібратися, щоб запровадити обмеження в місті

Міська комісія ТЕБ та НС не змогла зібратися, щоб запровадити обмеження в місті

Фото: із відкритих джерел

У Дніпрі влада не планує виконувати рішення Кабінету міністрів про запровадження карантину вихідного дня.

Про це у Facebook заявив мер Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.

Він стверджує, що місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки нібито не змогла провести засідання і ввести обмеження, тому що "захворіла".

Просто міська комісія ТЕБ та НС захворіла. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомилися. І імплементувати рішення Кабміну не в змозі", - заявив Філатов.

Відмову від карантину він пояснив тим, що Дніпро і Дніпропетровська область "входять до трійки регіонів з найменшим рівнем захворюваності на COVID-19”.

Нагадаємо, українцям пояснили, які ринки працюватимуть під час карантину вихідного дня.