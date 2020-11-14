Комісія "захворіла": у Дніпрі не запровадили карантин вихідного дня
Міська комісія ТЕБ та НС не змогла зібратися, щоб запровадити обмеження в місті
Міська комісія ТЕБ та НС не змогла зібратися, щоб запровадити обмеження в місті
У Дніпрі влада не планує виконувати рішення Кабінету міністрів про запровадження карантину вихідного дня.
Про це у Facebook заявив мер Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.
Він стверджує, що місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки нібито не змогла провести засідання і ввести обмеження, тому що "захворіла".
Просто міська комісія ТЕБ та НС захворіла. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомилися. І імплементувати рішення Кабміну не в змозі", - заявив Філатов.
Відмову від карантину він пояснив тим, що Дніпро і Дніпропетровська область "входять до трійки регіонів з найменшим рівнем захворюваності на COVID-19”.
Нагадаємо, українцям пояснили, які ринки працюватимуть під час карантину вихідного дня.
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