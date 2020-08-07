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07 серпня 2020, 14:40 5

Харків у червоній зоні: Кернес не збирається зупиняти транспорт

07 серпня 2020, 14:40 5
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Фото: Facebook
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У Харкові не планують зупиняти метрополітен і наземний громадський транспорт у зв'язку із внесенням міста до червоної зони карантину.

Про це повідомив мер міста Генадій Кернес, передає RegioNews.

Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя у місті”, - заявив Кернес.

Рішення про визначення статусу червоної зони для Харкова було ухвалене сьогодні на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки.

Воно передбачає зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів і торгово-розважальних центрів.

Нагадаємо, Харків потрапив до "червоної" зони за рівнем поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

коронавірус карантин транспорт Харьків Геннадій Кернес
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