Харків у червоній зоні: Кернес не збирається зупиняти транспорт
У Харкові не планують зупиняти метрополітен і наземний громадський транспорт у зв'язку із внесенням міста до червоної зони карантину.
Про це повідомив мер міста Генадій Кернес, передає RegioNews.
Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя у місті”, - заявив Кернес.
Рішення про визначення статусу червоної зони для Харкова було ухвалене сьогодні на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки.
Воно передбачає зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів і торгово-розважальних центрів.
Нагадаємо, Харків потрапив до "червоної" зони за рівнем поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.