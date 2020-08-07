Харків у червоній зоні: Кернес не збирається зупиняти транспорт

Місто входить до лідерів за кількістю нових хворих на COVID-19

Місто входить до лідерів за кількістю нових хворих на COVID-19

Фото: Facebook

У Харкові не планують зупиняти метрополітен і наземний громадський транспорт у зв'язку із внесенням міста до червоної зони карантину.

Про це повідомив мер міста Генадій Кернес, передає RegioNews. Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя у місті”, - заявив Кернес. Рішення про визначення статусу червоної зони для Харкова було ухвалене сьогодні на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки. Воно передбачає зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів і торгово-розважальних центрів. Нагадаємо, Харків потрапив до "червоної" зони за рівнем поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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