В Україні жоден регіон не може послабити карантин: статистика від МОЗ

У всіх регіонах перевищено показник динаміки захворюваності коронавірусом за останні 14 днів

У всіх регіонах перевищено показник динаміки захворюваності коронавірусом за останні 14 днів

Фото з відкритих джерел

В Україні станом на 15 жовтня жоден регіон не готовий до ослаблення карантину. У "червоний" список потрапила і Кіровоградська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує RegioNews.

Так, у всіх регіонах перевищено показник динаміки захворюваності коронавірусом за останні 14 днів. В цілому по країні захворюваність на 100 тисяч населення становить 179,1 при нормі 40. Найвищий показник спостерігається в Сумській області - 333,8, в Києві він становить 195,7.

Також у трьох областях - Донецькій, Луганській та Одеській, заповненість лікарняних ліжок перевищує 70%. В цілому по країні лікарняні ліжка першої хвилі для лікування коронавірусу заповнені на 59,7%. Всього зараз розгорнуті 35 150 ліжок для лікування COVID-19.

Нагадаємо, 13 жовтня в Україні продовжили карантин до кінця року.

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