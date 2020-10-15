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15 жовтня 2020, 11:56 4

В Україні жоден регіон не може послабити карантин: статистика від МОЗ

15 жовтня 2020, 11:56 4
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У всіх регіонах перевищено показник динаміки захворюваності коронавірусом за останні 14 днів
У всіх регіонах перевищено показник динаміки захворюваності коронавірусом за останні 14 днів
Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на 15 жовтня жоден регіон не готовий до ослаблення карантину. У "червоний" список потрапила і Кіровоградська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує RegioNews.

Так, у всіх регіонах перевищено показник динаміки захворюваності коронавірусом за останні 14 днів. В цілому по країні захворюваність на 100 тисяч населення становить 179,1 при нормі 40. Найвищий показник спостерігається в Сумській області - 333,8, в Києві він становить 195,7.

Також у трьох областях - Донецькій, Луганській та Одеській, заповненість лікарняних ліжок перевищує 70%. В цілому по країні лікарняні ліжка першої хвилі для лікування коронавірусу заповнені на 59,7%. Всього зараз розгорнуті 35 150 ліжок для лікування COVID-19.

Нагадаємо, 13 жовтня в Україні продовжили карантин до кінця року.

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