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07 серпня 2020, 10:57 1

Степанов розповів, як можна виїхати з "червоної зони"

07 серпня 2020, 10:57 1
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Покидати такі області можна лише власним транспортом
Покидати такі області можна лише власним транспортом
Фото: МОЗ
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В областях, які мають статус "червоної зони", МОЗ встановило правила в'їзду та виїзду.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив сьогодні, 7 серпня, під час брифінгу, передає RegioNews.

Ми не говоримо, що вам потрібно робити тест чи йти на самоізоляцію при виїзді, адже це відбувається всередині нашої країни. Щодо виїзду або в'їзду в регіони, які віднесені до "червоного рівня", то там припиняється міське, міжміське та обласне сполучення. Можливе користування виключно власним транспортом і кількість осіб в ньому не має перевищувати 5 осіб, за виключенням дітей до 14 років", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, черговий антирекорд: в Україні виявили 1453 випадки коронавірусу.
Вже третій день кількість нових хворих продовжує зростати

коронавірус міністр брифінг Максим Степанов червона зона
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