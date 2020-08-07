Степанов розповів, як можна виїхати з "червоної зони"
Покидати такі області можна лише власним транспортом
Покидати такі області можна лише власним транспортом
В областях, які мають статус "червоної зони", МОЗ встановило правила в'їзду та виїзду.
Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив сьогодні, 7 серпня, під час брифінгу, передає RegioNews.
Ми не говоримо, що вам потрібно робити тест чи йти на самоізоляцію при виїзді, адже це відбувається всередині нашої країни. Щодо виїзду або в'їзду в регіони, які віднесені до "червоного рівня", то там припиняється міське, міжміське та обласне сполучення. Можливе користування виключно власним транспортом і кількість осіб в ньому не має перевищувати 5 осіб, за виключенням дітей до 14 років", - зазначив Степанов.
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