Степанов розповів, як можна виїхати з "червоної зони"

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив сьогодні, 7 серпня, під час брифінгу, передає RegioNews.

Ми не говоримо, що вам потрібно робити тест чи йти на самоізоляцію при виїзді, адже це відбувається всередині нашої країни. Щодо виїзду або в'їзду в регіони, які віднесені до "червоного рівня", то там припиняється міське, міжміське та обласне сполучення. Можливе користування виключно власним транспортом і кількість осіб в ньому не має перевищувати 5 осіб, за виключенням дітей до 14 років", - зазначив Степанов.