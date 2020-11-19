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19 листопада 2020, 13:41 275

60% українців не задоволені методами Зеленського у боротьбі з коронавірусом

19 листопада 2020, 13:41 275
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Водночас 35% українців - задоволені
Водночас 35% українців - задоволені
Офіс президента
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Роботою президента Володимира Зеленського у боротьбі з пандемією коронавірусу в Україні не задоволені 60% українців, 35% - задоволені. 

Як передає RegioNews, про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 15-17 листопада

Так, 35% опитаних задоволені діяльністю президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 60% – не задоволені.

Діяльністю голови Верховної Ради Разумкова задоволені 33%, не задоволені – 48%, не змогли оцінити – 18%. Роботою прем’єр-міністра Шмигаля задоволені 23%, не задоволені – 60%, не змогли оцінити – 18%.

За результатами дослідження, найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету міністрів (67%) та Верховної Ради (72%).

Діяльністю міністра охорони здоров’я Максима Степанова задоволені 32% респондентів, 55% – не задоволені. Діяльністю поліції задоволені 36%, 51% – не задоволені.

При цьому 48% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, 24% вважають їх надто м’якими, 11% – навпаки надто жорсткими.

Раніше опитування показало, що половина українців виступає проти карантину вихідного дня.

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