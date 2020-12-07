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07 грудня 2020, 16:53 26

COVID-лікарні Тернопільщини отримали на кисень майже 50 млн грн

07 грудня 2020, 16:53 26
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В області 26 лікарень приймають пацієнтів із коронавірусом
Фото: flickr
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Медичні заклади Тернопільської області отримали два транші на більше ніж 48 мільйонів гривень для забезпечення киснем COVID-лікарень.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської облдержадміністрації, передає RegioNews.

Минулого місяця Тернопільщина отримала перший транш державної субвенції - 14 млн 451 тис. грн для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду, передбаченого для надання допомоги пацієнтам з COVID-19. А нещодавно ми отримали другий транш цієї субвенції. Це 23,8 млн грн, які уже розподілили між лікарнями”, - розповів заступник голови ОДА Віктор Устенко.

За його словами, під час сесії міської ради нового скликання було спрямовано понад 3,8 млн грн на придбання 70 кисневих концентраторів для лікарні швидкої допомоги, лікарень №2 та №3.

Чиновник зазначив, що фактично, усі тернопільські лікарні повністю забезпечені медичним киснем.

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я не виключають проблеми зі зберіганням вакцини від коронавірусу в регіонах.

Тернопільська область лікарні ОДА гроші бюджет коронавірус
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