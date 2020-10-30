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30 жовтня 2020, 13:39 2

Уряд виділив додаткові кошти на закупівлю експрес-тестів на COVID-19

30 жовтня 2020, 13:39 2
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Експрес-тестування - новий метод швидкого тестування на антиген
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно з якою на закупівлю експрес-тестів на виявлення антитіл до COVID-19 виділять додаткові кошти.

Як передає RegioNews, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Вчора на засіданні уряду була прийнята ще одна важлива постанова щодо виділення додаткових коштів Міністерству охорони здоров’я на закупівлю експрес-тестів, на закупівлю додаткового лабораторного обладнання, виділення коштів для закупівлі лабораторного обладнання в комунальні заклади охорони здоров’я. Це просто у лікарні, у лікарні, які вже на сьогоднішній день мають ПЛР-лабораторії і вони виявили бажання збільшити потужності цих лабораторій", - сказав Степанов.

Він зазначив, що експрес-тестування є новим методом у швидкому тестуванні на антиген.

Тільки з’явилися ці тести на світовому ринку, вони одразу зареєстровані на території України. Ми прорахували, яку кількість ми можемо робити, і дуже швидко затвердили ці зміни. Виділено додаткові кошти, за що велика подяка всім членам уряду, які підтримали це рішення", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я подало запит на отримання додаткових коштів у сумі близько 2 млрд гривень на боротьбу з коронавірусною інфекцією.

МОЗ тести коронавірус лікарні Максим Степанов бюджет
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