10:01  02 жовтня
Кількість нових хворих коронавірусом наближається до 5 тисяч за добу
11:23  02 жовтня
Через пожежі на Луганщині відкрили вже 10 кримінальних справ, - Шмигаль
08:13  02 жовтня
Ситуація на Донбасі: ворог двічі порушив режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2020, 10:01 15

Кількість нових хворих коронавірусом наближається до 5 тисяч за добу

02 жовтня 2020, 10:01 15
Читайте также на русском языке
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, в Харківській області та Дніпропетровської області
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, в Харківській області та Дніпропетровської області
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за минулу добу вірус виявили у 4633 осіб, зафіксовано 68 летальних випадків, 2148 пацієнтів одужало, а госпіталізовано 801 людину.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Відомо, що за весь час пандемії в Україні захворіло 217 661 осіб, з них 96 591 одужали, летальних випадків - 4261.

За добу 1 жовтня найбільше нових випадків захворювання зафіксували в Харківській області - 460, в Дніпропетровській області - 334, Сумській області - 242, Хмельницької області - 244.

У Києві коронавірус діагностували у 447 осіб за добу.

Раніше повідомлялося, що 30 вересня в Україні COVID-19 діагностували 4069 людям.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Україна карантин лікарні регіони пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині
Всі публікації »
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Андрій Смолій
Всі блоги »