Кількість нових хворих коронавірусом наближається до 5 тисяч за добу
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, в Харківській області та Дніпропетровської області
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, в Харківській області та Дніпропетровської області
В Україні за минулу добу вірус виявили у 4633 осіб, зафіксовано 68 летальних випадків, 2148 пацієнтів одужало, а госпіталізовано 801 людину.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Відомо, що за весь час пандемії в Україні захворіло 217 661 осіб, з них 96 591 одужали, летальних випадків - 4261.
За добу 1 жовтня найбільше нових випадків захворювання зафіксували в Харківській області - 460, в Дніпропетровській області - 334, Сумській області - 242, Хмельницької області - 244.
У Києві коронавірус діагностували у 447 осіб за добу.
Раніше повідомлялося, що 30 вересня в Україні COVID-19 діагностували 4069 людям.
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