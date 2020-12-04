Степанов сказав, скільки потрібно коштів на вакцинацію українців від COVID-19

Усі закупівлі будуть проводитися через державне підприємство "Медичні закупівлі"

Усі закупівлі будуть проводитися через державне підприємство "Медичні закупівлі"

Фото: МОЗ

У державному бюджеті на 2021 рік треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19. Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ці розрахунки є прозорими.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, пише RegioNews.

Степанов наголосив, що Україна співпрацює зі всіма світовими ініціативами. Одна з таких ініціатив - Covax, яка об’єднує 177 країн.

"Згідно з розрахунками та попередніми домовленостями ми отримаємо вакцину у кількості 8 млн доз. Усі закупівлі будуть проводитися через державне підприємство "Медичні закупівлі". Ці розрахунки прозорі та зрозумілі", - додав очільник МОЗ.

Він додав, що, згідно з розрахунками МОЗ, необхідна сума, яка має бути закладена у бюджеті на вакцинацію від COVID-19, становить 15,1 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19.