У столиці облаштують пункти для вакцинування в кожному медзакладі
В кожному медзакладі Києва будуть проводити вакцинацію від коронавірусу. Будуть облаштовані відповідні пункти.
Як пише RegioNews, про це голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив в коментарі "РБК-Україна".
За його словами, такий пункт необхідно переобладнати температурним обладнанням.
"Це буде виключно у медичних закладах, бо холодовий ланцюг може бути дотриманий виключно тими фахівцями, які навчені і кожного дня це роблять", - зазначив він.
Рубан додав, що сьогодні про вакцинацію занадто рано говорити, бо це виключно функція Міністерства охорони здоров’я та Кабінету міністрів.
"Сьогодні необхідно говорити про необхідність вакцинації, як такої, бо в нас люди відмовляються від звичайної вакцинації", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше у Держспоживслужбі заявили, що зараз підстав для посилення карантину в Києві немає.