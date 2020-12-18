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18 грудня 2020, 15:59 1

У столиці облаштують пункти для вакцинування в кожному медзакладі

18 грудня 2020, 15:59 1
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Такі пункти хочуть переобладнати температурним обладнанням
Такі пункти хочуть переобладнати температурним обладнанням
Фото з відкритих джерел
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В кожному медзакладі Києва будуть проводити вакцинацію від коронавірусу. Будуть облаштовані відповідні пункти.

Як пише RegioNews, про це голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, такий пункт необхідно переобладнати температурним обладнанням.

"Це буде виключно у медичних закладах, бо холодовий ланцюг може бути дотриманий виключно тими фахівцями, які навчені і кожного дня це роблять", - зазначив він.

Рубан додав, що сьогодні про вакцинацію занадто рано говорити, бо це виключно функція Міністерства охорони здоров’я та Кабінету міністрів.

"Сьогодні необхідно говорити про необхідність вакцинації, як такої, бо в нас люди відмовляються від звичайної вакцинації", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше у Держспоживслужбі заявили, що зараз підстав для посилення карантину в Києві немає.

коронавірус Україна Київ хвороба лікарні
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