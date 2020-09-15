У Кернеса офіційно підтвердили COVID-19 і запалення легень

Стан мера Харкова оцінюють як стабільний важкий

Стан мера Харкова оцінюють як стабільний важкий

У мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легень, він перебуває на стаціонарному лікуванні.

Про це під час брифінгу 15 вересня повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко, передає RegioNews.

Він підтвердив, що Кернес із минулого четверга на лікарняному та перебуває у 17-й міській лікарні. Зараз контактні особи здають тести на COVID-19.

За його словами, Кернес перебуває у свідомості і не під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень, але його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий.

Я був викликаний у 17 лікарню, ми це підтверджуємо, і спілкувався з Геннадієм Адольфовичем... Він все читає, все бачить, все це в нього викликає саркастичну посмішку. Він просив передати, що він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів. Ні про яку кому, ні про який набряк мозку, інші фейки не йдеться", — сказав Сидоренко.

Він також додав, що питання про лікування Кернеса за кордоном не розглядалося, і лікарі кажуть, що в цьому немає необхідності.

Термінів щодо прогнозів одужання мера Харкова лікарі не дають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Харкова Кернес пішов на лікарняний, про діагноз не повідомлялося, обов'язки мера виконує секретар міськради.

Пізніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Геннадій Кернес перебуває в комі через важкий перебіг коронавірусу.