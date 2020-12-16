В Україні створять окремий спецфонд з протидії COVID-19, - Разумков

Він відрізнятиметься від наявного "ковідного" фонду

Він відрізнятиметься від наявного "ковідного" фонду

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У 2021 році в Україні передбачене створення спецфонду, який буде вирішувати три питання, пов’язані з протидією COVID-19. При цьому, у ньому буде менше коштів, аніж було у “ковідному” фонді, оскільки у бюджеті кошти на протидію коронавірусній хворобі закладені на міністерства напряму.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає RegioNews.

Якщо досі був окремий великий фонд, з якого відбувалося фінансування протидії пандемії коронавірусу в Україні, то у 2021-му є окремі програми з цього напрямку по кожному міністерству.

Таке рішення, за словами Разумкова, було прийняте за підсумками "великої дискусії" - під час нарад із представниками депутатських фракцій, з урядовцями, Прем’єр-міністром і міністром фінансів.

"Ковідний” фонд створювався в цьому році і все наповнення йшло туди. Сьогодні, я тільки що розповів, що є програми в кожному міністерстві. У нас не може бути двох фондів, які з одного боку буде окремий і називатися "ковідним”, а тут спеціальний фонд, з нього будуть фінансуватися конкретні питання, пов’язані з боротьбою (з COVID-19 - ред.). Якщо ми порахуємо з вами об’єм коштів, то в цьому фонді зараз їх буде менше, тому що це окремий спеціальний фонд”, - зазначив голова Верховної Ради.

За його словами, кожне міністерство, яке пов’язане з боротьбою з COVID-19, отримає своє фінансування.

Фактично, це буде три питання. Перше питання - окрім тих 2,6 млрд, які передбачені на вакцинування, в цьому фонді будуть закладатися кошти додаткові на вакцинування, на боротьбу з коронавірусом і на фінансову підтримку медиків, - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінфіні розповіли, на скільки підвищаться зарплати медиків та вчителів.