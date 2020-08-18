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18 серпня 2020, 15:21 2

Антимонопольний комітет перевірить вартість ПЛР-тестів в Україні

18 серпня 2020, 15:21 2
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Вартість проведення ПЛР-тесту в Україні коливається від 715 до 2 200 грн
Вартість проведення ПЛР-тесту в Україні коливається від 715 до 2 200 грн
Фото з відкритих джерел
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Північне міжобласне відділення Антимонопольного комітету України (колишнє Київське обласне територіальне відділення АМКУ) розпочало дослідження дотримання медичними лабораторіями вимог конкурентного законодавства під час формування цін на проведення ПЛР-тестів. 

Як повідомляє RegioNews, про це заявив голова відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Facebook.

"За запитом депутата відділення розпочало дослідження дотримання вимог конкурентного законодавства під час формування цін на проведення ПЛР-тестів. Наведена в звернені інформація може свідчити про наявність в діях медичних лабораторій у Києві, постачальників та/або виробників ПЛР-тестів ознак порушень конкурентного законодавства, а саме антиконкурентних узгоджених дій (схожі дії на ринку, що призвели до усунення конкуренції) або зловживання монопольним становищем”, – написав Хмельницький, уточнивши, що запит надійшов від депутата Київради Олександра Бродського.

Оскільки це питання важливе, воно точно вимагає дослідження, додав голова відділення АМКУ.

"Ми ж пам’ятаємо як користалися з ажіотажу на маски та дезінфектори свого часу торговельні мережі, як тільки розпочався карантин. Тоді, до речі, ажіотаж тривав недовго. Він закінчився в тому числі завдяки АМКУ, який відкрив справу та почав перевірку за ознаками порушення конкурентного законодавства – одночасних схожих дій на ринку при формуванні ціни на дефіцитні товари. І ціна "зменшилась" вже за кілька днів”, – нагадав він.

Хмельницький зауважив, що АМКУ не може нікого звинувачувати, адже не є ані каральним, ані правоохоронним органом.

"Але ми точно скажемо, чи не порушено конкурентне законодавство при формуванні ціни. Бо ринкова економіка має працювати в інтересах громадян. І наша роль – цей інтерес відстоювати”, – написав він.

Відомо, що вартість проведення ПЛР-тесту у різних лабораторіях коливається від 715 до 2 200 грн.

Нагадаємо, що наприкінці липня в аеропорту "Жуляни" відкрився пункт ПЛР-тестування.

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