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10 листопада 2020, 19:16 7

Прем'єр-міністр Шмигаль отримав негативний тест на COVID-19

10 листопада 2020, 19:16 7
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Він здав тест після інформації про захворювання у президента та голови його Офісу
Фото: Кабмін
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це інформує RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Тест прем'єр-міністра, який він здав сьогодні вранці, негативний", - розповіла прессекретар глави Уряду Ольга Куришко.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

Також повідомлялось, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль здасть ПЛР-тест після виявлення коронавірусу у Зеленського та Єрмака.

Деніс Шмигаль коронавірус тести COVID-19 прем'єр Кабмін
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