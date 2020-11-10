Прем'єр-міністр Шмигаль отримав негативний тест на COVID-19
Він здав тест після інформації про захворювання у президента та голови його Офісу
Він здав тест після інформації про захворювання у президента та голови його Офісу
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
Про це інформує RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Тест прем'єр-міністра, який він здав сьогодні вранці, негативний", - розповіла прессекретар глави Уряду Ольга Куришко.
Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.
Також повідомлялось, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль здасть ПЛР-тест після виявлення коронавірусу у Зеленського та Єрмака.
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