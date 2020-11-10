Прем'єр-міністр Шмигаль отримав негативний тест на COVID-19

Він здав тест після інформації про захворювання у президента та голови його Офісу

Він здав тест після інформації про захворювання у президента та голови його Офісу

Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

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