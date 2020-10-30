Влада "червоного" Ужгорода відмовилась зупиняти транспорт і закривати школи й садки

У мерії запропонували обласній комісії ТЕБ та НС поставитися до цих пропозицій міста із розумінням

У мерії запропонували обласній комісії ТЕБ та НС поставитися до цих пропозицій міста із розумінням

Фото: flickr

В Ужгороді, який з 2 листопада потрапляє у червону карантинну зону, мерія не хоче зупиняти громадський транспорт, а також освітній процес та роботу дитсадків.

Про це мер міста Богдан Андріїв повідомив на пресконференції в Ужгородській міській раді, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

У мерії запропонували обласній комісії ТЕБ та НС поставитися до цих пропозицій міста із розумінням.

"Сьогодні ми отримали інформацію про те, що місто Ужгород серед інших опинилося в червоній зоні. Рішенням Державної комісії ТЕБ та НС у нашому місті передбачене припинення роботи громадського транспорту, закриття закладів освіти, харчування, торгівлі, крім аптек та продуктових магазинів”, - сказав Андріїв.

Він зазначив, що, проаналізувавши ситуацію в місті, підготував листа на ім'я керівника обласної ТЕБ та НС Олега Коцюби з пропозиціями не зупиняти громадський транспорт та освітній процес у 1-4 класах шкіл та роботу дитсадків, а в закладах громадського харчування обмежити роботу до 20:00 години

За його словами, місто пропонує дозволити роботу громадського транспорту Ужгорода.

"За вихідні додаткові угоди щодо транспортних перевезень працівників критичної інфраструктури в місті ніхто не укладе, і якщо ми зараз зупинимо транспорт, матимемо колапс на ранок понеділка, 2 листопада", - акцентував мер.

Також він сказав, що в місті наголошують на тому, щоб не зупиняти навчальний процес для початкової школи, а дистанційним зробити навчання 5-11 класів.

"Ми запустили роботу садків в Ужгороді з серпня, за цей час у нас на коронавірус захворіли 2 дитини та 19 працівників. Немає сенсу зупиняти садки, адже батьки, у кого є малолітні діти, не зможуть працювати”, - додав Андріїв.

Також мер зазначив, що в Ужгороді не будуть припиняти роботу закладів громадського харчування.

"Зупинка зараз призведе до закриття підприємств, які і так на межі виживання”, - наголосив Андріїв.

Він зазначив, що наразі в мерії не мають відповіді від обласної комісії ТЕБ та НС.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили зони карантину.

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