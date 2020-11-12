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12 листопада 2020, 15:36 186

Декілька суддів КСУ отримали позитивні тести на COVID-19

12 листопада 2020, 15:36 186
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В КСУ запевняють, що засідання за участі суддів з таким діагнозом не проводились
В КСУ запевняють, що засідання за участі суддів з таким діагнозом не проводились
Фото з відкритих джерел
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Декілька суддів Конституційного Суду України отримали позитивні попередні тести на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомила керівниця Управління комунікацій КСУ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Декілька суддів Конституційного Суду України отримали позитивні попередні тести на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомила керівниця Управління комунікацій КСУ та міжнародного співробітництва Мар’яна Гайовська.

Станом на сьогодні зафіксовані окремі попередні діагностування захворювання на COVID-19 декількох суддів. Тому, з метою попередження розповсюдження захворювання судді працюють дистанційно, проходять обстеження щодо уточнення діагнозу. - зазначила Гайовська.

Вона запевнила, що в суді не відбувалися засідання, в якому би брали участь судді з вказаним діагнозом чи його ознаками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Зеленського в КСУ заявив, що декілька суддів не хочуть брати участь у засіданнях.

КСУ коронавірус COVID-19 судді засідання
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