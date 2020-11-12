Декілька суддів КСУ отримали позитивні тести на COVID-19
Декілька суддів Конституційного Суду України отримали позитивні попередні тести на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомила керівниця Управління комунікацій КСУ.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.
Декілька суддів Конституційного Суду України отримали позитивні попередні тести на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомила керівниця Управління комунікацій КСУ та міжнародного співробітництва Мар’яна Гайовська.
Станом на сьогодні зафіксовані окремі попередні діагностування захворювання на COVID-19 декількох суддів. Тому, з метою попередження розповсюдження захворювання судді працюють дистанційно, проходять обстеження щодо уточнення діагнозу. - зазначила Гайовська.
Вона запевнила, що в суді не відбувалися засідання, в якому би брали участь судді з вказаним діагнозом чи його ознаками.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Зеленського в КСУ заявив, що декілька суддів не хочуть брати участь у засіданнях.