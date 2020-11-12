Декілька суддів КСУ отримали позитивні тести на COVID-19

В КСУ запевняють, що засідання за участі суддів з таким діагнозом не проводились

В КСУ запевняють, що засідання за участі суддів з таким діагнозом не проводились

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Декілька суддів Конституційного Суду України отримали позитивні попередні тести на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомила керівниця Управління комунікацій КСУ та міжнародного співробітництва Мар’яна Гайовська.

Станом на сьогодні зафіксовані окремі попередні діагностування захворювання на COVID-19 декількох суддів. Тому, з метою попередження розповсюдження захворювання судді працюють дистанційно, проходять обстеження щодо уточнення діагнозу. - зазначила Гайовська.

Вона запевнила, що в суді не відбувалися засідання, в якому би брали участь судді з вказаним діагнозом чи його ознаками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Зеленського в КСУ заявив, що декілька суддів не хочуть брати участь у засіданнях.