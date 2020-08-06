У Тернополі від коронавірусу померла завідувачка педіатрії

Жінка працювала у Тернопільському педіатричному відділенні №2

Жінка працювала у Тернопільському педіатричному відділенні №2

Фото: Погляд

Сьогодні, 6 серпня, на 63-му році життя після важкої коронавірусної хвороби пішла з життя лікар вищої категорії, кандидат медичних наук завідувач другого педіатричного відділення КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Анна Кабакова.