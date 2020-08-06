У Тернополі від коронавірусу померла завідувачка педіатрії
Сьогодні, 6 серпня, на 63-му році життя після важкої коронавірусної хвороби пішла з життя лікар вищої категорії, кандидат медичних наук завідувач другого педіатричного відділення КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Анна Кабакова.
Про це повідомила пресслужба Управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА, передає RegioNews.
Вся медична спільнота Тернопільщини, колектив управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації сумують з приводу важкої та непоправної втрати, несподіваної смерті світлої людини Анни Борисівни", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що станом на 6 серпня на Тернопільщині лабораторно підтвердили 3175 випадків COVID-19, з них 41 – летальний, 1944 людини одужало.
Нагадаємо, в Україні 10 областей не готові до послаблення карантину.